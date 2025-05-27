Doğa yürüyüşünde kaybolduktan sonra cesedi bulundu! Adil Bartu'nun cenazesi Van'da defnedilecek

Küçükkuyu'da doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kayıplara karışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedeni bulundu. Yüksekten düşerek vefat ettiği tahmin edilen Bartu'nun cenazesinin Van'da defnedileceği öğrenildi.

Adil Bartu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yer alan Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde pazar günü arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra kayıplara karışan Bartu, yapılan aramalar sonucu yürüyüş güzergahına yakın bir mevkide yüksekten düşmüş vaziyette ölü bulundu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Cenazesinin getirilmesi için AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Dün akşam saat 21.30'da yürüyüş güzergahına giriş yapan ekipler, Bartu'nun zorlu bir konumda bulunan cenazesini alarak saat 01.00'da toplanma alanına döndü.

EN ACI BEKLEYİŞ

Bartu'nun kızı Kutsal, eşi Seval Bartu da Adatepebaşı köyünde yakınlarıyla cenazenin getirilmesini bekledi.

MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi için cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bartu'nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.