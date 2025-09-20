Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dolandırıcıların hedefi oldu! 170 bin TL'sini kaptırdı

Dolandırıcıların hedefi oldu! 170 bin TL’sini kaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 71 yaşındaki A.G., 170 bin TL'sini kaptırdı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis memurları, saniyelerle yarışmasına rağmen paranın havale edilmesini engelleyemedi.

Samsun'da yaşayan A.G., kendisini savcı veya polis olarak tanıtan organize telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. 71 yaşındaki A.G., dolandırıcılara inanarak 170 bin TL’sini kaptırdı. Polis, saniyelerle yarışmasına rağmen paranın havale edilmesine engel olamadı.

Dolandırıcıların hedefi oldu! 170 bin TL’sini kaptırdı - 1. Resim

POLİS VE SAVCI OLDUKLARINA İNANDI  

Samsun'un lkadım ilçesindeki özel bir bankada meydana gelen olayda 71 yaşındaki A.G., kendisini savcı veya polis olarak tanıtan organize telefon dolandırıcıların oyununa inandı. Dolandırıcılar yaşlı adamı kandırarak bankaya yönlendirdi. Telefonu kapattırmayan dolandırıcılar, yaşlı adama kendi hesaplarına 170 bin TL havale yaptırdı.

Dolandırıcıların hedefi oldu! 170 bin TL’sini kaptırdı - 2. Resim

TELEFONU SÜREKLİ MEŞGUL ÇALINCA ŞÜPHELENDİLER 

Yakınları, sürekli telefonu meşgul çalan A.G.’ye ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis alarma geçti. İki resmi polis ekibi hızla bankaya sevk edilirken Cumhuriyet Meydanı’nda hazır bekleyen çevik kuvvet ekipleri de destek için bankaya koştu. Ancak polisler yetişmeden saniyeler önce 170 bin TL dolandırıcıların hesabına havale edildi.

Dolandırıcıların hedefi oldu! 170 bin TL’sini kaptırdı - 3. Resim

Yaşlı adam, polis eşliğinde paranın gönderildiği devlet bankasına götürüldü. Burada havalenin dondurulması için işlem başlatılırken A.G. karakola giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

