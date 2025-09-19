Yeni yuva hayali kâbusa döndü: Depremzede aileyi dolandırdı, utancından yüzünü sakladı!

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde yaralar sarılmaya, depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak dolandırıcılar, afetin acısına rağmen fırsat kollamaktan geri durmuyor.

Esenlik Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi ve 6 aylık hamile olan Eda Daran, kura çekiminde çıkacak yeni yuva kurmak için ev eşyası hazırlığı yapıyordu.

Gelecekteki yeni evine eşyalar almak için Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir bayiye giden depremzede Daran, beyaz eşya olarak; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ankanstre set ve 140 ekran televizyonu toplam 93 bin TL’ye satın aldı.

ALAMADIĞI EŞYALARIN TAKSİTİNİ ÖDÜYOR

Beyaz eşyalarının parasını kredi kartıyla ödedikten sonra eşyaları bekleyen depremzede Daran, sosyal medyada iş yeri sahibinin insanları dolandırarak sırra kadem bastığını görünce dolandırıldığını fark etti. Dolandırıldığı eşyaların taksitini ödemeye devam eden Karan, hayallerinin çalınması üzerine ailesiyle birlikte üzüntü yaşadı.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞ

Beyaz eşya satma vaadiyle birçok vatandaşı dolandıran şahsın şikayet edilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından mağdur vatandaşları ilk belirlemelere göre 1 milyon TL’den fazla dolandıran şahıs F.K., tespit edilerek İskenderun’da yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni ev kurma hayaliyle 93 bin TL’lik beyaz eşya alırken dolandırılan depremzede Eda Daran, " 15 Nisan’da buraya geldik, beyaz eşyaları beğendik. Dolandırıcı bizle aynı mahallede oturduğunu söyleyerek eşyaların depoda kalabileceğini söyledi, konteyner kaldığımız için depoda bıraktık. Eşyaların bu zamana kadar ödemesini yapmaya devam ediyoruz. Ben haberi görüp araştırınca aslında dolandırıldığımızı anladım. Adamı defalarca aradık ama ulaşamıyoruz. Dükkana geldik ama kapalı. Benim eşyalara 93 bin TL param gitti. Eşyalarım da gitti ve ben hala bankaya taksitleri ödemeye devam ediyorum.

Yeni bir evimiz ve düzenimiz olsun diye uğraşıp çalışıyoruz ama bir de dolandırıcı bize vuruyor. Beyaz eşya alalım ve ev çıkana kadar öderiz diye düşündük. Beyaz eşyaları beklerken aslında dolandırıldığımızı anladık" dedi.