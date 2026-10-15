Edirne'de göçmen ailenin botu alabora oldu: 1 çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu
Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu.
Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÇOCUK CAN VERDİ
Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.