Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu.

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Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de göçmen ailenin botu alabora oldu: 1 çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu

1 ÇOCUK CAN VERDİ

Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Edirne Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIEdirne

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