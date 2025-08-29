Ekipler anında tespit etti! Orman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsi
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bolu'da polis ekipleri tarafından orman yolunda durdurulan bir aracın içerisinde pet şişelere doldurulmuş 4 litre benzin bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.F.'ye ev hapsi cezası verildi.
Geçtiğimiz hafta Bolu’nun Çakmaklar Mahallesi yakınlarında devriye görevi yürüten polisler, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu.
4 LİTRE BENZİN BULUNDU
Araçta yapılan aramada sürücü Ö.F.’nin (40) çantasında 1 litrelik pet şişelere doldurulmuş toplam 4 litre benzin bulundu. Ormanlık alana yakın bir noktada benzin taşıdığı belirlenen şüpheli Ö.F. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F., savcılıktaki ifadesinin ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme, şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci