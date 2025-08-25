'Elem ve öfke' indirimli cezaya Bakanlık da 'dur' dedi: Ceyda Yüksel cinayeti için harekete geçildi

Korkunç olay, İzmir'in Bornova ilçesinde 20 Ağustos 2020'de yaşanmıştı. 21 yaşındaki Ceyda Yüksel, cinsel ilişki teklifini reddettiği Serkan Dindar tarafından öldürüldü.

Sanığın, cinsel birliktelik talebinin reddedilmesi üzerine duyduğu “öfke ve elem” gerekçesiyle ceza indirimi alması başta hukuk çevrelerinde olmak üzere tepkiyle karşılandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakanlık, Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın "haksız tahrik indirimi" uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.

CEZA GENEL KURULU İŞARET EDİLDİ

Yapılan itirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi.

Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesinde düzenlenen "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi" kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.