Hukukçulardan Ceyda Yüksel kararına tepki: "Cezada yapılan indirim emsal niteliğinde olur"

Hukukçulardan Ceyda Yüksel kararına tepki: “Cezada yapılan indirim emsal niteliğinde olur”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hukukçulardan Ceyda Yüksel kararına tepki: “Cezada yapılan indirim emsal niteliğinde olur”
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova ilçesinde 20 Ağustos 2020’de 21 yaşındaki Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar’a verilen cezada uygulanan “haksız tahrik indirimi”nin Yargıtay tarafından onanması büyük tartışmalara yol açtı.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Sanığın, cinsel birliktelik talebinin reddedilmesi üzerine duyduğu “öfke ve elem” gerekçesiyle ceza indirimi alması, hukuk çevrelerinde ve toplumda tepkiyle karşılandı.

Yargıtay’ın kararını gazetemize değerlendiren Hukukçu Tülay Bekar, indirimin yalnızca Ceyda Yüksel’in değil, tüm kadınların adalet talebine gölge düşürdüğünü söyledi. Bekar “Sanığa verilen 18 yıllık ceza yetersizdir ve Yargıtay’ın onama kararı, benzer suçları işlemek isteyenler için cesaret verici bir emsal niteliğindedir” dedi.

Bekar, geçtiğimiz hafta Trabzon’da 30 yaşındaki Sinem Somun’un, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, katil hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen cinayetin engellenemediğini vurguladı. Bekar, katilin sosyal medyada açık tehditlerde bulunduğunu da belirtti.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde de 21 yaşındaki Hatice Çınar’ın komşusu tarafından evinde silahla vurularak hayatını kaybettiğini aktaran Bekar, kadın örgütlerinin “En güvende olması gereken yerde, evinde öldürüldü” sözleriyle tepki gösterdiğini ifade etti.

Kadın cinayetlerinin birer “asayiş olayı” gibi görülmesine tepki gösteren Bekar, şiddetin önlenmesi için acil adımlar atılması gerektiğini dile getrdi. Bekar, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için, uzaklaştırma kararlarının etkin uygulanması, elektronik kelepçe ve denetim mekanizmalarının devreye girmesi, açık tehditlerin görmezden gelinmemesi ve haksız tahrik ve iyi hâl indirimlerinin kaldırılması gerektiğini söyledi. 

