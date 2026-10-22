Emekli astsubay kardeşini silahla vurup öldürdü! Suç aletiyle yakalandı
İzmir’in Çiğli ilçesinde emekli astsubay oldukları öğrenilen iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ağabey Bilgetekin G.’nin tabancayla vurduğu 62 yaşındaki Ali Aytekin G. hayatını kaybederken, şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.
Acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı.
TABANCASIYLA VURDU
Bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşeyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.
'PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU' İDDİASI
Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.