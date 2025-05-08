Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 01:02 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 01:06 - Güncelleme:

Erzincan'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi. İlgili Haber Banka hesaplarından yaklaşık 10 milyon liralık hareket çıktı! 6 kişi yasa dışı bahisten gözaltında

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir