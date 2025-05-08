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Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzincan&#039;da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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