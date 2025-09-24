Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > “Eski eşim bıçakladı” dedi, polis kapıyı kırınca şaşırtan manzara ortaya çıktı

“Eski eşim bıçakladı” dedi, polis kapıyı kırınca şaşırtan manzara ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İhbar, Saldırı, Bıçak, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de “Eski eşim bıçaklandı” ihbarıyla harekete geçen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kapıyı kırdı. Elinde sigarasıyla dışarı çıkan ve sağlıklı olduğu görülen kadın herkesi şaşırttı.

Olay, akşam saatlerinde Işıklar Mahallesi Yiğitler Sokak 12 dış kapı numaralı bir apartmanda meydana geldi. 

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Apartmanın 1'inci katında oturan G.G. isimli kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

“Eski eşim bıçakladı” dedi, polis kapıyı kırınca şaşırtan manzara ortaya çıktı - 1. Resim

Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti. Adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı açmayan ve cılız bir ses tonuyla konuşan kadın için harekete geçti. 

KAPI KIRILDI, EVDEN SİGARASINI İÇEREK ÇIKTI!

"Kapıyı aç" ikazlarının ardından polis ekipleri koçbaşı ile 2 yerden kilitlenmiş kapıyı kırmaya başladı. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda ikamete giren ekipler, kadının yaralı olmadığını, dairede ise tek başına olduğunu fark etti.

“Eski eşim bıçakladı” dedi, polis kapıyı kırınca şaşırtan manzara ortaya çıktı - 2. Resim

Ekiplerin 1 saatten fazla zamanını alan kadın, elindeki sigara ile yürüyerek ambulansa bindi. Sigarasını yere atan G.G., kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

“Eski eşim bıçakladı” dedi, polis kapıyı kırınca şaşırtan manzara ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 olduEğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2025-2026 kırtasiye yardımı ödemesinde son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asfalt çalışmasında belediye işçileri kavga etti: 1 ölü - 3. SayfaBelediye işçileri kavga etti: 1 ölüBalıkesir'de korkutan deprem! - 3. SayfaBalıkesir'de korkutan deprem!Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaŞanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybettiBursa'da sokak ortasında vahşet! Husumetlisini başından vurdu - 3. SayfaBursa'da sokak ortasında vahşet!Tekirdağ'da feci olay! Köprüden dereye düşen şahıs, hayatını kaybetti - 3. SayfaKöprüden düşen şahıs hayatını kaybettiAdli kontrolle serbest kalmışlardı: İzmir’de polise saldıranlar tutuklandı - 3. SayfaPolise saldıranlar hakkında ikinci kez karar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...