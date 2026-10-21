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Eskişehir'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobili polisin üzerine sürdü

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Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybedip park halindeki bir araca çarpan sürücü gözaltına alındı. Yapılan kontrolde A.Ç.'nin 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Eskişehir’de ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya uğraşan ve polisin üstüne otomobil süren 2.03 promil alkollü araç sürücüsü, park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra gözaltına alındı.

Eskişehirde alkollü sürücü dehşeti! Otomobili polisin üzerine sürdü
Başlık ResmiEskişehirde alkollü sürücü dehşeti! Otomobili polisin üzerine sürdü

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Gülhatmi Sokak üstünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, polis ekipleri A.Ç. yönetimindeki 26 ANF 005 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücü, otomobilini görevli memurların üstüne sürerek kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini yitiren A.Ç., sokak üstünde park halinde olan 26 TE 303 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından durdurulan sürücü A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü A.Ç.'nin 2.03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla alakalı inceleme sürüyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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