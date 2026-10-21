İnegöl’deki kazadan kahreden görüntü! Annenin feryadı yürekleri dağladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Aracın altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz'ün acı haberini alan annesinin olay yerindeki feryadı yürekleri dağladı.
Acı olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Narmin O. (23) yönetimindeki otomobil ile Muhammed Beşir Açıkgöz (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan 17 yaşındaki genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muhammed Beşir Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
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GECEYİ SARSAN FERYAT
Acı haberi alan gencin annesi de olay yerine geldi. Oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan anne, "Oğlum nerede. Bir şey söyleyin" diyerek gözyaşları içinde ağıt yaktı.
Annenin feryatları, olay yerinde bulunanların yüreğini burktu.
Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.