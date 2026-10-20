Sarıyer açıklarında kritik operasyon! Dev tanker yüzdürüldü

Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle İstanbul Sarıyer açıklarında karaya oturan 238 metrelik Liberya bayraklı BANDA tankeri, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Karadeniz'deki ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı BANDA tankeri kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 238 metre uzunluğundaki tankerin Sarıyer'in Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldüğü bildirildi.

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OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kurtarma operasyonu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adam ekibinin su altı incelemesinin ardından gerçekleştirildi. Operasyona kurtarma uzmanı, KEGM-4 botu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma-8 ve Şark römorkörleri katıldı.

Bakanlığın açıklamasında, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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