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Yaşam

İHA saldırısına uğrayan devasa gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınlarında İHA saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı "Nelsa" isimli dev ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz, dev tankerin geçişi sırasında çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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Karadeniz’de 20 Temmuz'da İHA saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı ham petrol tankeri "Nelsa", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

BOĞAZ KAPATILDI

274 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğindeki dev tankerin Boğaz geçişi süresince İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İHA saldırısına uğrayan devasa gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Başlık ResmiİHA saldırısına uğrayan devasa gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ÇOK SAYIDA RÖMORKÖR, DEV GEMİYE EŞLİK ETTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile KIYEM-5 botu, dev tankere refakat ederek geçiş operasyonuna eşlik ettiği öğrenildi.

Boğazdan geçiş yapan "Nelsa" tankeri, havadan görüntülendi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
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