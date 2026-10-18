KADES ihbarına giden ekipler kadını tutukladı! Olayın detayları şaşkına çevirdi
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, evinde misafir olarak bulunan Osman K.’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklandı.
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Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ş.E. adlı kadının evinde misafir olarak bulunan Osman K., mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla ağır yaralandı.
EKİPLER KADES İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
KADES ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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