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KADES ihbarına giden ekipler kadını tutukladı! Olayın detayları şaşkına çevirdi

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KADES ihbarına giden ekipler kadını tutukladı! Olayın detayları şaşkına çevirdi
Başlık ResmiKADES ihbarına giden ekipler kadını tutukladı! Olayın detayları şaşkına çevirdi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, evinde misafir olarak bulunan Osman K.’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklandı.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ş.E. adlı kadının evinde misafir olarak bulunan Osman K., mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla ağır yaralandı.

EKİPLER KADES İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

KADES ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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