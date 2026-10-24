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3. Sayfa

Fatih'te denizde ceset bulundu! Görgü tanığı dikkat çeken ayrıntıyı anlattı

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İstanbul Fatih Cibali Sahili'nde deniz polisi ekipleri tarafından erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Cibali Sahili'nde saat 15.30 sıralarında denizde arama çalışması yürüten ekipler, bir erkek cesedi tespit etti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılarak kıyıya alınan cenaze, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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"YÜZÜNDE YANIK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Cenazenin kıyıya çıkarıldığı anlara tanık olan Kadir Kutlu, bölgede sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin bulunduğunu belirterek cesedin siyah bir torbaya konulduğunu ve çevredekilerin yaklaştırılmadığını anlattı.

Kutlu, “Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

Cesedin selde kaybolan kişilerden birine ait olabileceğini düşündüğünü belirten Kutlu, daha sonra bu ihtimalin söz konusu olmadığını düşündüğünü söyledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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