FETÖ yeniden ayaklanmak için 5 şehri seçti: ByLock gitti, Signal ve Jitsi geldi

FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgütün 5 şehri mahrem yapılanma merkezi yaptıkları ortaya çıktı. Özellikle üniversite öğrencilerini hedef belirleyen örgütün iki yeni uygulama üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi. FETÖ'nün ayrıca kendilerine bağlılığı artırmak için ortaokul öğrencilerine kadar indikleri belirlendi.

FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 100'den fazla üniversite öğrencisinin de aralarında olduğu 222 şüpheli gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre, polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlendi. Eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenciler için evler açmaya başladığı tespit edildi.

İKİ YENİ UYGULAMA

FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle Balkan ülkelerinde yaptığı ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin, haberleşme için ise bilinen uygulamalar yerine mesajların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlendi.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Örgüte üye olma, paravan şirketler kurarak örgüte finans sağlama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğunun ise daha önceden örgüt üyesi olan şahısların yakınları olduğu tespit edildi.

Örgüte üye olacak şahısların ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasından seçildiği ve çeşitli maddi desteklerle örgüte bağımlılık hissetmeleri sağlandığı da ortaya çıktı.

Polisin takibiyle FETÖ üyelerinin ev ziyaretleri yaptığı ve yurtdışından gelen paraları çektiği tespit edildi.