Traktör devrildi, altında kalan şahıs feci şekilde can verdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Aracın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Hıdırbeyli Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre bir bahçede hareket halinde olan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Traktörün devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Doğan Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI KAHROLDU

Uysal'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile çıkartıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uysal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.