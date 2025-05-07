Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Arif Kocabıyık tutuklandı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözleri sebebiyle tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği hakaret içerikli sözler gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN SOKAK RÖPORTAJLARINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada sokak röportajlarına tepki göstermiş ve "Gerek provakatif sorularla, gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı.

EGM'den yapılan açıklamada, Instagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.

A.K, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereği Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

EMNİYETTEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanan YouTuber Arif Kocabıyık'ın, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.