Girdiği göl sonu oldu! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Girdiği göl sonu oldu! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde göle girdiği sırada boynu kırılan ve 14 gündür hastanede tedavi gören 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde İsmail Karaaslan (19), Eğirdir Gölü Suçıkan mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte göle atladığı sırada kafasını zemine çarptı.

Karaaslan'ın suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

14 SÜREN HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaaslan'ın boynunun kırıldığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Karaaslan 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

