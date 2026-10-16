İstanbul'da gündüz vakti 5 kişi tarafından kaçırılan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Kaçırılan 21 yaşındaki şahıs Kartal'da bir konteynerin içinde bulundu. Taraflar arasında alacak verecek meselesinden husumet olduğu ortaya çıktı.

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Sancaktepe'de kaçırılarak Kartal'daki bir konteynerde alıkonulan kişi operasyonla kurtarıldı, 5 şüpheli ile kaçırılan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde D.M'nin (21) zorla araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Güpegündüz kaçırıldı! Alıkonulduğu konteynerden böyle kurtarıldı

KONTEYNERDE BULUNDU

Plaka bilgisinden aracı takip eden ekipler, kaçırılan D.M'nin Kartal'daki bir konteynerde alıkonulduğunu belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda D.M. kurtarıldı, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Güpegündüz kaçırıldı! Alıkonulduğu konteynerden böyle kurtarıldı

Araştırmalarda, D.M. ile zihinsel engelli A.K. (24) arasında alacak meselesi olduğu, D.M'nin A.K'nin engel durumundan yararlanarak farklı günlerde kendisi için yaklaşık 120 bin liralık harcama yaptırdığı öğrenildi.

Durumu öğrenen A.K'nin akrabalarının da D.M'yi kaçırarak alıkoyduğu anlaşıldı.

Güpegündüz kaçırıldı! Alıkonulduğu konteynerden böyle kurtarıldı

İKİ TARAF DA GÖZALTINDA

A.K'nin adli destek görevlisi eşliğinde ifadesi alınırken, iddialar üzerine D.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Güpegündüz kaçırıldı! Alıkonulduğu konteynerden böyle kurtarıldı

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ile D.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında, 18 yaşından küçük oldukları için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlem yapıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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