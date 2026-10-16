Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında sıcak gelişme! Cinayeti itiraf etti, gömüldüğü yeri gösterdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çabuk dosyasında, 2016 yılından bu yana süren kayıp soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Eski eşi İlknur Düzgün'ün ardından cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün de cinayeti itiraf etti. İtiraf üzerine, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen Osmaniye'deki evin bahçesinde kazı çalışması başlatıldı. Öte yandan, Çabuk'un gömüldüğü iddia edilen alanın üzerinde cinayetten birkaç gün sonra düğün yapıldığı da ortaya çıktı.
Mehmet Çabuk'un kaybolmasıyla ilgili araştırmalar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınmaya devam ediyordu. Dosyada yeni gelişmeler yaşanırken, Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün canlı yayında cinayeti itiraf etti. Yayının ardından cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'den de itiraf geldi.
İTİRAF SONRASI GÖZALTINA ALINDILAR
Müge Anlı, 16 Ekim 2026 tarihli canlı yayında soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri izleyicilerle paylaştı. İlknur Düzgün ile kayınvalidesinin stüdyoda bulunmadığına dikkat çeken Anlı, iki ismin yayının ardından gözaltına alındığını belirtti. Anlı, cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'ün de cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.
ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMMÜŞ
Kayıp ağabeyi Mehmet Çabuk'u bulmak için programa başvuran Aynur Hanım'a acı haberi veren Anlı, İbrahim Düzgün'ün 27 Ocak'ta Osmaniye'ye götürdüğü ağabeyini öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiğini söyledi.
KÖŞEYE SIKIŞINCA EKİPLERLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
Programda yürütülen araştırmalar sırasında şüphelerin yoğunlaşması üzerine İbrahim Düzgün'ün harekete geçtiği öğrenildi. Yayında bahçede kazı yapılabileceğini öngördüğü belirtilen Düzgün, öğleden sonra cezaevi savcılığına başvurarak Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle görüşmek istediğini bildirdi.
İfadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen İbrahim Düzgün, itirafının ardından cezaevi jandarması eşliğinde savcılığa sevk edildi. Şüpheli, yer gösterme işlemi için geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine götürüldü.
EVİN BAHÇESİNDE İŞ MAKİNESİYLE KAZI YAPILIYOR
İtirafın ardından ekipler, Osmaniye'nin Akyer Mahallesi'nde bulunan ve Selma Düzgün'e ait olduğu belirtilen evin bahçesinde çalışma başlattı.
Cumhuriyet savcısı ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde yürütülen çalışmalara iş makinesi de katıldı. Program sırasında izleyicilerin dikkat çektiği, üzeri betonla kapatılmış alanın yakınındaki parke taşlı bölgede kazı çalışması yapıldığı bildirildi.
GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
Cezaevi aracıyla olay yerine getirilen İbrahim Düzgün, jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde Cumhuriyet savcısına yer gösterme işlemine katıldı.
Şüphelinin, Mehmet Çabuk'un gömüldüğünü öne sürdüğü noktayı, kömürlük olarak kullanılan kapalı alanın hemen yanındaki bölge olarak gösterdiği belirtildi. Ekiplerin, işaret edilen alanda Mehmet Çabuk'a ait olabilecek kemik ve diğer kalıntılara ulaşmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
CENAZENİN GÖMÜLDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLEN ALANDA DÜĞÜN YAPILMIŞ!
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar, olayın yaşandığı bahçeye ilişkin dikkat çekici ayrıntıları da gündeme getirdi. Çevredeki kişilerin, kokunun gizlenmesi amacıyla bahçede hayvan beslendiğini öne sürdüğü aktarıldı.
Mehmet Çabuk'un gömüldüğü iddia edilen evde öz evladının yıllarca yaşadığı da belirtildi. Ayrıca cinayetten yaklaşık 3-4 gün ya da bir hafta sonra, Çabuk'un gömülü olduğu öne sürülen alanın üzerinde düğün yapıldığı iddiası gündeme geldi. Ekiplerin bahçedeki kazı çalışmalarıyla olayın aydınlatılması hedefleniyor.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Çabuk'un 2016 yılında kaybolmasının ardından kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Dosyada yapılan araştırmalarda, İlknur Düzgün'ün resmi nikâhı Mehmet Çabuk ile devam ederken İbrahim Düzgün ile evlendiği ve bu birliktelikten dünyaya gelen çocuğunu kayıp eşinin nüfusuna kaydettirdiği öne sürüldü. İlknur Düzgün'ün, Mehmet Çabuk'un varlıklı bir kadınla tanışarak yurt dışına kaçtığını iddia ettiği, sonraki açıklamalarında ise Çabuk'un İbrahim Düzgün ile evden ayrıldığını ancak geri dönmediğini söylediği belirtildi. İbrahim Düzgün'ün de polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.
15 Ekim 2026 tarihli yayında İlknur Düzgün, cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'ün bildiklerini anlatmasını istediğini belirterek olayla ilgili bilgisinin olmadığını savundu. Ancak yayın sırasında açıklamalarıyla dikkat çeken İlknur Düzgün, ilerleyen dakikalarda cinayeti itiraf ederek olayın Osmaniye'de işlendiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından İbrahim Düzgün de Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü itiraf etti.
İtirafların ardından ekipler, Mehmet Çabuk'un gömüldüğü öne sürülen Osmaniye'deki evin bahçesinde kazı çalışması başlattı. Bahçede cesedin kokusunu bastırmak amacıyla domuz beslendiği iddiası da gündeme geldi. Ekipler, şüphelinin gösterdiği bölgede Mehmet Çabuk'a ait olabilecek kalıntılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.