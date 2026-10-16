Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında sıcak gelişme! Cinayeti itiraf etti, gömüldüğü yeri gösterdi

NE OLMUŞTU?

Mehmet Çabuk'un 2016 yılında kaybolmasının ardından kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Dosyada yapılan araştırmalarda, İlknur Düzgün'ün resmi nikâhı Mehmet Çabuk ile devam ederken İbrahim Düzgün ile evlendiği ve bu birliktelikten dünyaya gelen çocuğunu kayıp eşinin nüfusuna kaydettirdiği öne sürüldü. İlknur Düzgün'ün, Mehmet Çabuk'un varlıklı bir kadınla tanışarak yurt dışına kaçtığını iddia ettiği, sonraki açıklamalarında ise Çabuk'un İbrahim Düzgün ile evden ayrıldığını ancak geri dönmediğini söylediği belirtildi. İbrahim Düzgün'ün de polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.