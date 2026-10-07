Hakkari'de can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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