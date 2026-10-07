Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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