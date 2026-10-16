Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Henüz 23 yaşındaydı... Doğum gününde can verdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bartın'da tünel çıkışında yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Merve Yurdakul, doğum gününde hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Bartın Karabük karayolu Yenihan mevkisi tünel çıkışında 28 Eylül'de meydana gelen kazada İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.

10 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, tıra çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 23 yaşındaki Merve Yurdakul ve 10 yolcu yaralanmıştı.

Henüz 23 yaşındaydı... Doğum gününde can verdi
Başlık ResmiHenüz 23 yaşındaydı... Doğum gününde can verdi

DOĞUM GÜNÜNDE CAN VERDİ

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 15 Ekim 2003 doğumlu olan Merve Yurdakul, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Doğum günün 23. yıldönümünde vefat eden Yurdakul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.