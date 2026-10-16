Bartın'da tünel çıkışında yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Merve Yurdakul, doğum gününde hayatını kaybetti.

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Bartın Karabük karayolu Yenihan mevkisi tünel çıkışında 28 Eylül'de meydana gelen kazada İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.

10 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, tıra çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 23 yaşındaki Merve Yurdakul ve 10 yolcu yaralanmıştı.

Henüz 23 yaşındaydı... Doğum gününde can verdi

DOĞUM GÜNÜNDE CAN VERDİ

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 15 Ekim 2003 doğumlu olan Merve Yurdakul, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Doğum günün 23. yıldönümünde vefat eden Yurdakul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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