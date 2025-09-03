Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hiranur cinayetinde 3 kişi tutuklandı! İfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti

Hiranur cinayetinde 3 kişi tutuklandı! İfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti

Hiranur cinayetinde 3 kişi tutuklandı! İfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olayın asıl şüphelisi H.A.Ş. önceki verdiği ifadeyi değiştirerek silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını, silahın dolu olduğunu bilmediğini söyledi.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur A.'nın silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi.

Hiranur cinayetinde 3 kişi tutuklandı! İfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti - 1. Resim

İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıktı.

Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Hiranur cinayetinde 3 kişi tutuklandı! İfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti - 2. Resim

ASIL ŞÜPHELİ ÖNCE İNTİHAR, SONRA 'ŞAKA YAPARKEN ÖLDÜ' DİYE İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın intihar olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili verdiği bilgilerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etmişti. H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastlamıştı.

