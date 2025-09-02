Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 yaşındaydı... Otomobilde cesedi bulunan Hiranur'un ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında!

16 yaşındaydı... Otomobilde cesedi bulunan Hiranur'un ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında!

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Mersin'de araçta cesedi bulunan 16 yaşındaki Hiranur A. cinayetinde Valilik'ten açıklama geldi. Genç kızın ölümüyle ilgili otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in silahla öldürülmesinin ardından bir acı olay da Mersin'de yaşandı.

OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU

Dün gece Toroslar ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı.

ERKEK ARKADAŞININ EVİNİ BASTILAR

Ayrıca, dün cenazesi defnedilen Hiranur'un yakınları, şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese giderek bir süre slogan atıp tepki göstermiş, kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaşmıştı. Soruşturma devam ederken olayla ilgili valilik tarafından açıklama yapıldı.

16 yaşındaydı... Otomobilde cesedi bulunan Hiranur'un ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltında! - 1. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik açıklamasında:" 31.08.2025 tarihinde saat 23.50 sıralarında Mersin Şehir Hastanesine H.A.Ş. tarafından getirilen 16 yaşındaki H.A.’nın ateşli silahla yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden H.A.’nın yanında olan, H.A.Ş., N.Ç. ve M.Z. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatız tabanca ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden H.A.’ya Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

