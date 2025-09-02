Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu köyde olmaması gereken her şey var! Kanalizasyon suyu, çöp dağları, sanayi atığı...

Bu köyde olmaması gereken her şey var! Kanalizasyon suyu, çöp dağları, sanayi atığı...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde "Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü" olarak bilinen Çakıl Mahallesindeki çevre kirliliği, vatandaşlara göz açtırmıyor. Köyün içinden akan kanalizasyon sularını, meydandaki çöp dağlarını gösteren köylüler yetkililere seslendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Çakıl kırsal mahallesinde büyük bir çevre kirliliği yaşanıyor.

"Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü" olarak bilinen mahallede; köyün içinden akan kanalizasyon suları, doğrudan denize bırakılan evsel atıklar ve biriken çöpler, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.

ÇOCUKLAR PİS SUDA OYNUYOR!

Mahalle sakinleri, çocukların kanalizasyon sularının aktığı bölgelerde oyun oynadığını belirterek, halk sağlığı açısından büyük bir risk yaşandığını ifade etti. Ayrıca çöplerin zamanında toplanmaması nedeniyle köy çıkışında, Kestanelik yolu üzerinde adeta bir çöp dağı oluştu. Köyün iç kesimlerinde de düzensizlik ve çöp birikintileri dikkat çekiyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Vatandaşlar, Erdek Belediyesi'nin bu tabloya seyirci kaldığını öne sürerek tepkilerini dile getirdi. Mahallenin sorunlarının uzun süredir çözülmediğini belirten halk, "Balıkçılıkla Türkiye'ye örnek gösterilen köy, bugün çöpler ve kanalizasyonla anılıyor" sözleriyle duruma dikkat çekti.

BELEDİYEYE SESLENDİLER

Çakıl'daki çevre kirliliğinin görmezden gelindiğini savunan vatandaşlar, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı da sorunun çözümünde yetersiz kalmakla eleştiriyor. Mahalleli, belediyeden ivedi temizlik ve altyapı çalışması bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

