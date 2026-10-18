Kırklareli'nin Vize ilçesindeki bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmalarına çevre illerden de destek verildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlaç fabrikası alev alev! Çevre illerden destek geldi, ekipler olay yerinde

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK VERİLDİ

Yangını kontrol altına almak için yürütülen söndürme çalışmalarına çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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