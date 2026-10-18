Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İlaç fabrikası alev alev! Çevre illerden destek geldi, ekipler olay yerinde

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmalarına çevre illerden de destek verildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kaydet
|

Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İlaç fabrikası alev alev! Çevre illerden destek geldi, ekipler olay yerinde
Başlık Resmiİlaç fabrikası alev alev! Çevre illerden destek geldi, ekipler olay yerinde

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK VERİLDİ

Yangını kontrol altına almak için yürütülen söndürme çalışmalarına çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Edirne
YAŞAM

Edirne'de yangın paniği! Etrafı saran alevlere böyle müdahale ettiler
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.