Edirne’de rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangını paniğe neden oldu. Alevlerin çevredeki binalara sıçrama riskine karşı mahalle sakinleri seferber olurken, vatandaşlar otomobillerini güvenli bölgelere taşıdı. İtfaiye ekipleri ve mahalle halkının ortak müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Edirne'de yangın paniği! Etrafı saran alevlere böyle müdahale ettiler

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Alevlerin yayılması üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı çok sayıda vatandaş, yangın alanına yakın noktalarda bulunan otomobilleri güvenli bölgelere taşıdı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlar da yangının çevredeki alanlara sıçramaması için seferber oldu.

Edirne'de yangın paniği! Etrafı saran alevlere böyle müdahale ettiler

BİNALARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin koordineli müdahalesi sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala