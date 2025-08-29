Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Isparta'da iki motosikletin çarpıştığı kazada can pazarı!

Isparta'da iki motosikletin çarpıştığı kazada can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Isparta’da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Isparta'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

E.Z'nin kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet, Davraz Mahallesi'nde Y.B.Y. idaresindeki 32 AFM 802 plakalı motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Y.B.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.M. hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.Z. ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

