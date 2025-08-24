İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! Eşine dehşeti yaşatıp intihara kalkıştı, polis 6 saatte ikna etti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa Haberleri

İstanbul Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra silahı kendi başına dayayarak teslim olmayı reddeden şahıs, 5 saat süren ikna çabaları sonucu gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir'de eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polise teslim olmayıp kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkışınca yaklaşık 6 saatlik süreç sonrası ikna edilerek ekiplerce gözaltına alındı.

EŞİNİN YAŞADIĞI SİTEYE MOTOKURYE GİBİ GELDİ

Alınan bilgiye göre, E.Y, boşanma aşamasında olduğu İ.Y.'nin Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki ikametine motokurye kılığında geldi.Kadına silahla ateş eden şüpheli, buradan kaçtı.

KADIN AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 SAATTE İKNA EDİLDİ

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Evin yakınlarında tespit edilen şüpheli, polislere teslim olmayıp kaçamayacağını anlayınca kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkıştı. Şüpheli, yaklaşık 6 saatin sonunda ikna edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.


