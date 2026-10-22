İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu! 120 bin şişe ve tonlarca esans ele geçirildi

İstanbul Bayrampaşa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 350 milyon TL olan 120 binden fazla sahte parfüm ile tonlarca hammadde ele geçirildi. Dünyaca ünlü markaların taklit ürünlerini imal eden ve tesis gibi çalışan adreslerde yakalanan 2 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sahte parfüm üreterek piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Haksız kazancın önüne geçmek amacıyla önceki gün Bayrampaşa ilçesindeki iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

SAHTE ÜRÜNLERİ ÜRETİP SATIŞA HAZIR HALE GETİRDİLER

Operasyon, şüpheli şahısların sahte parfüm imal edeceği bilgisinin alınması üzerine başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz istihbarat çalışmaları ve fiziki takip neticesinde, sahte ürünlerin üretilip satışa hazır hale getirildiği adresler kesin olarak tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 350 MİLYON LİRA

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, dünyaca ünlü markalara ait tam 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, el konulan bu sahte ürünlerin toplam piyasa değerinin 350 milyon TL olduğu belirlendi.

İMALATHANE GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

Baskın yapılan adreslerin adeta profesyonel bir üretim tesisi gibi donatıldığı ortaya çıktı. Aramalarda 11 bin 680 litre etil alkol, 550 litre parfüm esansı, 56 bin 864 adet boş şişe ve yaklaşık 500 bin adet ambalaj malzemesi bulundu. Ayrıca dolum, hava kompresör, kapaklama, jelatinleme ve damıtma makinelerine de el konuldu.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suç unsurlarıyla birlikte suçüstü yakalanan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki ilk işlemleri ve ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, yargılanmak üzere adli makamlara sevk edildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit eden bu tür faaliyetlere göz açtırılmayacağını vurguladı. Yapılan resmi açıklamada, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Bayrampaşa Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİBayrampaşa

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