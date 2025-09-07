İzmir-Adana seferi çileye dönüştü! Mazotu biten otobüs yolda kaldı, yolculardan para istediler

İzmir’den Adana’ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Konya'nın Karapınar ilçesinde mazotu bitince yolda kaldı. Yaklaşık 40 yolcunun saatlerce beklediği otobüs, daha sonra çekici yardımıyla bir alana çekildi. Yolcular, otobüs firması tarafından büyük mağduriyete uğradıklarını iddia etti.

Yolcuların aktardığına göre, otobüs tek şoförle yola çıktı ve güzergah boyunca hiçbir akaryakıt istasyonunda durulmadı. Mazotun, bagajda taşınan bidonlarla ikmal edildiği ve bu sıra dışı yöntem nedeniyle otobüsün arıza yaptığı ifade edildi. Sabah saat 09.00’da Adana’da olması gereken otobüs, saat 13.30’da hala Konya Karapınar’da bekliyordu. Yolcuların çoğu kendi imkânlarıyla otostop yaparak Adana’ya ulaşmak zorunda kaldı.

BAGAJDAN BİDONLA MAZOT DOLDURULDU

Yolculardan Günay Sarı, "Otobüsün mazotu bitti, ardından hava yaptı ve araç arızalandı. Defalarca firmayı aradık ama kimse cevap vermedi. ‘Araç gönderiyoruz’ dediler ama yalan çıktı. Zarara uğradık, resmi şikayetlerimizi yaptık. Bagajdan mazot bidonla dolduruldu, bu tam bir rezaletti." diye konuştu.

"TAMİRCİNİN PARASINI BİLE ÖDEMEDİLER"

Bir başka yolcu Hilmi Aktaş ise, "İzmir’den saat 20.00’de kalkması gereken otobüs geç çıktı. Yolculuk baştan sorunluydu. Araçta ikram bile yoktu. Karapınar’da mazot bitti, araç arızalandı. Tamircinin parasını bile ödemediler, biz polisi çağırdık. Firma bizi kendi halimize terk etti." diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

"YOLCULARDAN MAZOT PARASI İSTEDİLER"

Özge Güzle isimli yolcu ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Otobüs gecikmeli geldi. Yolda elle bidonla mazot yüklediler. Firma yetkililerine ulaşmaya çalıştık ama kimse ciddiye almadı. Yolculardan mazot parası istediler. İçeride hamile kadınlar, hastalar vardı. Bu yaşananların hesabı verilmeli"

Yolcular, firma yetkililerinin telefonlarına ulaşamadıklarını ve hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürüyor. Polis olay yerine çağrıldı, ancak otobüs firmasının tamirci ücretini bile ödemekte zorlandığı iddia edildi. Olayla ilgili yolcular tarafından resmi şikayetlerin yapıldığı kaydedildi.