İzmir'de otobüsten inen aileye panelvan çarptı! Karı koca öldü, oğlu ve torunu yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye panelvan çarptı. Feci kazada Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) olay yerinde hayatını kaybederken, 30 yaşındaki oğulları ve 7 yaşındaki torunları yaralandı. Panelvan sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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İzmir'in Menderes ilçesinde, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye uğraşan 4 kişiye panelvan çarptı. Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde M.A. (56) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen panelvanın, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten inmelerinin ardından yolun karşısına geçmeye uğraşan 4 kişiye çarpmasıyla yaşandı. İhbar sonrasında olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada yayalardan Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile 7 yaşındaki torunları Emir Altun, sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin sonrasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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Kazanın sonrasında panelvan sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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