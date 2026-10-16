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Kazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti

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Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kazanın detayları netleşti. Yapılan incelemelerde Gültekin'in bulunduğu otomobilin, aynı istikamette seyreden başka bir otomobile arkadan çarptığı tespit edildi.

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Gültekin'in bulunduğu otomobilin, aynı istikamette seyreden başka bir otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde meydana gelen kazanın detayları belli oldu. Kaza, saat 13.28 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi.

Kazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti
Başlık ResmiKazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti

Edinilen bilgilere göre, N.A. (67) idaresindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobil, Ankara istikametinde orta şeritte seyir halindeyken aynı yönde sol şeritte ilerleyen Muharrem K. (47) yönetimindeki 34 VR 2034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti
Başlık ResmiKazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti
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Kazada, 16 ARZ 453 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.A. (20) yaralandı.

Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43) ve Harun D. (33) yaralandı.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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