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İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi

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İstanbul'da 2 gün önce yaşanan, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi. Kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'daki sel felaketinde kayıp ihbarı yapılan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylelikle can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

Selin en çok etkilediği ilçelerden olan Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ndeki bir köprünün altında erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

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Yapılan incelemelerde, cesedin Turgut Dursun'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Kent genelinde selde kaybolan 3 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi
Başlık Resmiİstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİ

İstanbul'da 14 Ekim'de sabahtan akşama kadar aralıksız süren ve metrekareye 200 kilograma varan sağanak yağış, kentin özellikle kuzey ve batı ilçelerinde büyük bir sel felaketine dönüşmüştü. Afetin en ağır bilançosu, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde yaşanmış, rekor düzeydeki yağışlar sebebiyle hayat adeta durma noktasına gelmişti. Kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan ve çok sayıda mahsur kalma vakası kayıtlara geçmişti.

İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi
Başlık Resmiİstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi

Sel sularının en şiddetli vurduğu bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa’da yollar göle dönmüş, park halindeki araçlar sulara kapılarak birbirinin üzerine yığılmış ve bir İETT otobüsündeki yolcular mahsur kalarak aracın üzerine çıkmak zorunda kalmıştı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da onlarca kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu tarihi Sadabad Camii sular altında kalmıştı. Ayrıca Hacıosman Metro İstasyonu ile çok sayıda alt geçidi su basmış, toplu taşıma seferleri ve karayolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmıştı.

Yaşanan afette, Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuğun su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin yanı sıra, sel sularına kapılan ve su tahliyesi sırasında kaza geçiren vatandaşlarla birlikte toplamda 3 kişi hayatını kaybetmiş, kaybolan vatandaşlar için de arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yaşananların ardından yetkililer tarafından okullar 1 günlüğüne tatil edilmiş ve kent genelinde binlerce personelin katılımıyla tahliye ile temizlik çalışmalarına hız verilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul
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