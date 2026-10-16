İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Selde kaybolan 3 vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü, 1 vatandaşın ise sağ olarak bulunduğu bildirildi. Öte yandan 1 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşılırken, toplam can kaybı 4 oldu.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da sağanak yağışla beraber yaşanan sel felaketi sonrası Ayazağa'da incelemelerde bulundu.

Kayıp vatandaşları arama faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Önce afetin izlerini sileceğiz. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz" şeklinde konuştu.

Devletin vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Ayazağa’yı hep birlikte görelim ve sorunları yerinde tespit edelim istedik. O yüzden bugün sahada vatandaşımızla beraberiz. İklim değişikliyle mücadele etmek bir tercih değil zorunluluktur" dedi.

Kayıp 3 vatandaş aranıyor! İstanbul'daki sel felaketinde son durum netleşti

3 KİŞİ KAYIP

Selde kaybolan vatandaşların son durumuna ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Onlardan haber almaya çalışıyoruz. İstanbul'da 46 bin arkadaşımız, AFAD çalışanlarımız, gönüllülerimiz, sahil güvenlik, jandarma, belediye ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Kayıp 3 vatandaş aranıyor! İstanbul'daki sel felaketinde son durum netleşti

1 VATANDAŞ SAĞ BULUNDU

Selde kaybolan 1 vatandaşın sağ bulunduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, "Kayıp vatandaşlardan birisi kendisi çıkıp geldi, telefon şarjı bittiği için ulaşılamamış" dedi.

Kayıp 3 vatandaş aranıyor! İstanbul'daki sel felaketinde son durum netleşti

"İSTANBUL'DA 9 BİN 850 İHBAR ALINDI"

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uyarı verilen yerlerde 60 bine yakın personelimiz sahadalar. 1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz. 5 kayıptan biri kendi çıkıp geldi. Telefonunun şarjı bittiği için kayıp ihbarı verildiğini söyledi. Bu afetten dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı. Devletin tüm birimleri sahada. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum."

ÖZEL'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ: ACİZLİK

İstanbul'un tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığını ve henüz kayıp olan vatandaşların olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Özgür Özel'in açıklamalarına "Daha hala kayıplarımızı arama faaliyetlerimizi sürdürürken, bu olay üzerinden siyaset yapmak tek kelime ile acizliktir. Sayın Özgür Özel'in kendi basiretsizliğini örtme çabasıdır. "Kanal İstanbul Projesi" üzerinde sadece "Sosyal Konut Projeleri" yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

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