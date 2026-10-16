İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası afetin en ağır yaşandığı bölgelerden olan Ayazağa'da çalışmalar sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in felaketin ardından Kanal İstanbul üzerinden yaptığı açıklamalara dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu olay üzerinden siyaset yapmak tek kelime ile acizliktir. Çamur siyaseti yapmayacağız, iftira siyaseti yapmayacağız ve burada Ayazağa'nın sorunları neyse, İstanbul'un sorunları neyse, kafamızın arkasında herhangi bir hesap olmadan, herhangi bir beklenti olmadan, sadece ve sadece milletimizin duasını almak için bu çalışmayı yapacağız." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şiddetli yağışın olumsuz etkilediği Ayazağa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan sel felaketinin izlerinin silinmesi için yoğun çalışmaların devam ettiği bölgede konuşan Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in felaketin ardından Kanal İstanbul üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakan Kurum'dan Özel'e sert Kanal İstanbul ve afet tepkisi: Çamur siyaseti yapmayacağız

"TEK KELİMEYLE ACİZLİK"

Bakan Kurum, "Yani üç vefatımız var, beş kaybımız var. İstanbul'un tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyoruz. Daha hala kayıplarımızı arama faaliyetini sürdürürken bu olayın üzerinden siyaset yapmak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir" dedi.

Bakan Kurum'dan Özel'e sert Kanal İstanbul ve afet tepkisi: Çamur siyaseti yapmayacağız

"BASİRETSİZLİĞİNİ ÖRTME ÇABASI"

Özgür Özel'in sözlerini 'kendi basiretsizliğini, kendi yönetimlerindeki sıkıntılarını örtme çabası' olarak değerlendiren Bakan Kurum, "Kanal İstanbul projesi üzerinde sadece sadece sosyal konut projeleri yapılmaktadır. Bugüne kadar 81 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesinde 1 milyon 700 bin sosyal konut yapılmıştır. Afetlerde, depremlerde, kentsel dönüşüm projeleriyle yine tüm Türkiye'de 2 milyon 300 bin konut yapılmıştır. 11 ilimizde 2 yılda eşi benzeri görülmemiş bir çalışmayla 455 bin konut bitirilip teslim edilmiştir. Ve yaşanan afetler göstermiştir ki bu yapılan konutlarda, planlı, dirençli konutlarda vatandaşımızın bu yaşanan afetlerde burnu bile kanamamıştır. Bakın burnu bile kanamamıştır. Bunu en son deprem bölgesi göstermiştir" şeklinde konuştu.

Özel'in sokağa çıkmadığını, bu nedenle vatandaşın ne istediğini bilmediğini dile getiren Bakan Kurum, "Gelsin Ayazdağ'da sorun neymiş bizzat yerinde bir görsün ve siyaset yapacağına, siyasi acizlik göstereceğine gelip burada o iradeyi ortaya koysun." dedi.

"ÇAMUR SİYASETİ YAPMAYACAĞIZ"

Afetin yaralarının sarılması için her türlü çabayı ortaya koyduklarının altını çizen Bakan Kurum, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bakın biz Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle, Sarıyer Belediye Başkanımızla birlikte burada ne ihtiyaç var, ne eksiklik var bunu beraber konuşuyor, istişare ediyor ve hep birlikte yapılması gerekeni ortaya koymaya çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz, kimseyi suçlamıyoruz ve bugün doğrusunun da bu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kendi açıkçası yönetim beceriksizliğini bu hesaplaşmalarla, bu iftiralarla kapatmaya çalışmasın. Gelsin burada vatandaşın ne eksiği var o eksiği görsün. Giderme noktasında irade ortaya koysun. Burada altyapıyla ilgili eksiklik varsa bu eksikliği nasıl gideririz, dere üzeri kapalı kesitleri nasıl açarız, burada kentsel dönüşümü hep birlikte nasıl yaparızı istişare edip o iradeyi ortaya koyma zamanı. Vatandaş bunu bekliyor, millet bunu bekliyor. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi yine milletin sorunlarıyla o sorunların çözümüne ilişkin iradeyi ortaya koyacak tavrı sergileyeceğiz. Çamur siyaseti yapmayacağız, iftira siyaseti yapmayacağız ve burada birlikte Ayazağa'nın sorunları neyse, İstanbul'un sorunları neyse, kafamızın arkasında herhangi bir hesap olmadan, herhangi bir beklenti olmadan, sadece ve sadece milletimizin duasını almak için bu çalışmayı yapacağız. Ben kendisine de bu bakışla burada Sarıyer'de gelip vatandaşları dinlemesini, bu eksikleri gidermesini öneriyorum."

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