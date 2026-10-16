Adrese teslim ihaleler! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 500 milyon liralık usulsüzlük sarmalı

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Sahibi olduğu Halk TV'ye kayyım atanan Mahiroğlu'nun İzmir'de 500 milyon liralık adrese teslim ihale aldığı ortaya çıktı. Yurt dışında firari olan Mahiroğlu'na ait olan birçok şirkete kayyım atanmıştı.

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İngiltere'de bulunan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV ve bağlantılı 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Savcılığın kayyım talep yazısında, suçun Mahiroğlu'nun bağlantılı olduğu şirketler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Adrese teslim ihale! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 500 milyon liralık usulsüzlük sarmalı

500 MİLYON TL'LİK İHALE YOLSUZLUĞU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında verilen 500 milyon liralık 3 ihale, piyasa rayiçlerinin çok üzerinde adrese teslim şekilde bu şirkete yönlendirildi. Talep yazısında, diğer firmaların hak ediş ödemeleri bekletilirken BUSTECH'e ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz yapıldığı, ihale sorumlularına ise 14 milyon 464 bin lira kayıtsız rüşvet aktarıldığı saptandı.

Adrese teslim ihale! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 500 milyon liralık usulsüzlük sarmalı

KAÇAK VİLLASINA GÖZ YUMULDU

Sarıyer Kireçburnu'nda 4.5 milyon dolara aldığı Boğaz manzaralı villadaki 300 metrekarelik kaçak yapılaşma, mühürlenmesine rağmen devam ettirildi. İmar kirliliğinden hapis cezası alan Mahiroğlu'nun, Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında kaçak yapısına göz yumulduğu iddiaları dosyaya eklendi. Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde İngiltere'ye firar ettiği ortaya çıkmıştı.

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.

TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLER

SULH Ceza Hâkimliği'nin onayıyla kayyıma devredilen şirketler şu şekilde:

Calvin Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Halk Basın Yayın ve Gazetecilik Anonim Şirketi

Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

Özdemir Üç Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Özdemirler Bilişim İnşaat Turizm ve Alia Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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