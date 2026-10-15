İzmir'de suç makinesi gizli bölmede yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 suç kaydı olan zanlı, gizli bölmede saklandığı evde yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

33 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı tespit edilen S.Ş., Menderes İlçesi Gümüldür bölgesindeki bir ikamette saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.

POMPALI TÜFEK VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının saklandığı evde yapılan adli aramada 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu, 20 gram kubar esrar ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan S.Ş., işlemlerinin ardından Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Menderes Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMenderes

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