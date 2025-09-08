Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahreden kaza! Kamyonet, lastik değiştiren çifti hayattan kopardı

Kahreden kaza! Kamyonet, lastik değiştiren çifti hayattan kopardı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Manisa'da lastiği patlayan çift otomobillerini kenara çekti. Yeni lastiği takmaya çalışan çift, kendilerine çarpan kamyonetin altında can verdi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 06.00 sıralarında H.Y. (55) idaresindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, lastiği patladığı için yol kenarında duran 06 DEG 677 plakalı otomobilin yanında lastik değiştirmeye çalışan sürücü Seydoş Kaya (44) ve eşi Eylem Kaya'ya (37) çarptı.

ORACIKTA CAN VERDİLER

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaya çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anında araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahreden kaza! Kamyonet, lastik değiştiren çifti hayattan kopardı - 1. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kamyonet sürücüsü H.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kahreden kaza! Kamyonet, lastik değiştiren çifti hayattan kopardı - 2. Resim

Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam var mı? Asırlardır geçmişin izlerini taşıyor! Anadolu'nun ilk Türk camisi ziyaretçi akınına uğruyor
