Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti

Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti
Bursa, Keles, Trafik Kazası, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da meydana gelen kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti.

Bursa'nın Keles ilçesi Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti.

Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti - 1. Resim

Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda hayati tehlikeleri devam etiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Atakan Özkaya’nın babası hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli olduABD'de can pazarı! Turist otobüsü takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mezarlıkta korkunç manzara! Bir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler - 3. SayfaBir cümle yüzünden ölüye de rahat vermedilerDiyarbakır'da iki aile dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var... Ekipler köyün altını üstüne getirdi - 3. SayfaDiyarbakır'da iki aile dehşet saçtı!Umut yolculuğu son buldu! 25 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - 3. SayfaUmut yolculuğu son buldu! Aralarında 15 çocuk da varErdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaErdek yolunda feci kaza! Can pazarı yaşandıAntalya'da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti - 3. SayfaÇalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler - 3. Sayfa‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak!
Sonraki Haber Yükleniyor...