Kartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın restoranlara sıçradı!
Kartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın bitişikteki 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hızlı müdahale ile alevler söndürüldü, restoranlarda ise hasar oluştu.
Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER 5 İŞ YERİNE SIÇRADI
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 5 iş yeri hasar gördü.
