Kartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın restoranlara sıçradı!

Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER 5 İŞ YERİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 5 iş yeri hasar gördü.