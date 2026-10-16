Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde cami imamı İrfan Vurucu’yu (50) odunla başına vurarak öldüren şüpheli K.Ç. ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi. Ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısının, imamla daha önceden anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.
Olay, dün Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar köyü Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu.
İMAMI ODUNLA ÖLDÜRDÜ, ORMANLIK ALANDA YAKALANDI
İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan K.Ç.'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Vurucu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
ZANLI, BABASI VE ENİŞTESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan cinayet zanlısı K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Öte yandan, olay sırasında kesim alanında bir gaziye yardım etmek amacıyla iki imam arkadaşıyla bulunduğu öğrenilen Vurucu'nun cenazesi, cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
DEFNEDİLDİ
Vurucu için cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri, Vurucu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Vurucu'nun cenazesi, Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.