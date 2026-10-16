Kastamonu’nun Tosya ilçesinde cami imamı İrfan Vurucu’yu (50) odunla başına vurarak öldüren şüpheli K.Ç. ile babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi. Ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısının, imamla daha önceden anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

Özetle Kaydet a- | +A

Olay, dün Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar köyü Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu.

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

İMAMI ODUNLA ÖLDÜRDÜ, ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan K.Ç.'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Vurucu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

ZANLI, BABASI VE ENİŞTESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan cinayet zanlısı K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Öte yandan, olay sırasında kesim alanında bir gaziye yardım etmek amacıyla iki imam arkadaşıyla bulunduğu öğrenilen Vurucu'nun cenazesi, cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

DEFNEDİLDİ

Vurucu için cuma namazını müteakiben Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri, Vurucu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Vurucu'nun cenazesi, Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kastamonu’da imam cinayeti! Zanlı, babası ve eniştesi adliyeye sevk edildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala