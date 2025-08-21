Kayseri'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iki ayrı suçtan 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslerde çalışmalar yapıldı.
Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda; hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.K. (21) yakalandı.
A.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
