Kendini polis olarak tanıtanlara kandı, varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir kadını 1 milyon 430 bin lira dolandırdı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'ndeki Gündoğdu G'yi arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin çalınmasıyla ilgili operasyon düzenleneceğini söyleyerek para istedi.

EVİNDEKİ ALTINLARI BOZDURDU

Evindeki yaklaşık 1 milyon 430 bin lira değerindeki altınları bozduran Gündoğdu G, parayı şüphelilerce gönderilen Sami K. adına IBAN numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gündoğdu G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen polisler, Gündoğdu G'nin parayı yatırdığı bankayla iletişime geçtiklerinde paranın bir kripto varlık alım satım platformuna aktarıldığını belirledi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

