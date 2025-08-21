Köpeklerden kaçan kadın, otomobilin altında kalarak can verdi

İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta yürüyen Fidan Deveci (55) sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı. Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.