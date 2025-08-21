Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Köpeklerden kaçan kadın, otomobilin altında kalarak can verdi

Köpeklerden kaçan kadın, otomobilin altında kalarak can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Köpeklerden kaçan kadın, otomobilin altında kalarak can verdi
İzmir, Menderes, Sokak Köpeği Saldırısı, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de başıboş sokak köpeklerinden kaçan kadın, otomobilin altında kaldı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. 

İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta yürüyen Fidan Deveci (55) sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı. Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köpeklerden kaçan kadın, otomobilin altında kalarak can verdi - 1. Resim

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Köpek kolunu parçalamıştı! Küçük çocuğun sağ kolu felç kaldı... Aile adalet arıyor - 3. SayfaKöpek saldırdı, hayatı karardı: Sağ kolu felçNarin'in öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti... Baba Güran'dan yürek yakan sözler: Keşke ben ölseydim - 3. SayfaYürek yakan sözler: Keşke ben ölseydimZeynep Sut'un sır ölümü... Akrabaları o günü anlattı: Diğer köylüler korkuyor - 3. SayfaAkrabaları anlattı! "Köylüler korkuyor"Annesinin boğazını keserek öldürmüştü! Katil evladın cezaevinde korkunç sonu - 3. SayfaKatil evladın cezaevinde korkunç sonuNarin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti: Köyün girişinde dikkat çeken dövizler! Saniye saniye... - 3. SayfaKöyde dikkat çeken dövizler! Saniye saniye...Tecavüzcü kayınbiraderini öldürmüştü: Ayşe Temel davası sil baştan! Yargıtay'dan konuşulacak karar - 3. SayfaCeza az bulundu! Tecavüz davası sil baştan!
Sonraki Haber Yükleniyor...