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3. Sayfa

Korkunç gerçek pis koku üzerine ortaya çıktı! Apartman sakinleri şoke oldu

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Korkunç gerçek pis koku üzerine ortaya çıktı! Apartman sakinleri şoke oldu
Başlık ResmiKorkunç gerçek pis koku üzerine ortaya çıktı! Apartman sakinleri şoke oldu

Zonguldak'ta bir daireden gelen kötü koku üzerine harekete geçen apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, 55 yaşındaki Necmettin Sezer'in cansız bedenini buldu.

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Zonguldak'ta kötü koku ihbarına giden ekipler acı manzara ile karşılaştı.

BİNAYI KÖTÜ KOKU SARDI

Olay Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Necmettin Sezer (55) isimli vatandaşın dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Sezer'in cansız bedenini buldu.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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