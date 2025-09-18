Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Köylüler çaresiz gözlerine uyku girmiyor! Evleri ikiye bölündü!

Köylüler çaresiz gözlerine uyku girmiyor! Evleri ikiye bölündü!

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde maden çalışmalarının yol açtığı yarıklar bir evi ortadan ikiye böldü. Köylüler, “Geceleri korkuyla uyuyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Yenişehir‘e bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde Meyra Madencilik‘in Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi kapsamında uzun zamandır devam eden kazı çalışmaları sonrasında madene yakın arazilerde büyük yarıklar oluştu. Çalışmalar sebebiyle yaşlı bir adamın yaşadığı ev ikiye bölündü. Geceleri korku içerisinde uyuduklarını söyleyen mahalle halkı, gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

Köylüler çaresiz gözlerine uyku girmiyor! Evleri ikiye bölündü! - 1. Resim

FİRMA EV YAPMA SÖZÜ VERDİ

Evde ve arazisinde derin çatlaklar oluştuğunu belirten yaşlı adam, gidecek bir yerinin olmadığını, evinin yıkılma noktasına gelmesine rağmen içinde yaşamaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi. Firmanın kendisine yeni ev yapma sözü verdiğini ancak kimsenin kendisi ile ilgilenmediğini ifade eden vatandaş, yaklaşan kış öncesi ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.

ORMANLIK ALANLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Maden firmasına tepki gösteren vatandaşlar, sadece kendi arazilerinin değil, tesislere yakın noktadaki ormanlık alanların da büyük zarar gördüğünü ifade ederek, maden firması için gerekli yaptırımların uygulanmasını ve köyü tehdit eden çalışmaların sonlandırılmasını istedi.

Köylüler çaresiz gözlerine uyku girmiyor! Evleri ikiye bölündü! - 2. Resim

Öte yandan, Meyra Madencilik firmasının daha önce tesislerde ihtiyaç duyulan suyu İznik Gölü'nden çekmek için girişimlerde bulunduğu, bu girişimi engellemek için davaların açıldığı ve İznik Belediyesi tarafından firmanın İznik Gölü'nden su çekmesinin engellendiği öğrenildi.

