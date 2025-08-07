Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kütahya'da lastiği patlayan araç tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı

Kütahya'da lastiği patlayan araç tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da lastiği patlayan araç tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı
Kütahya, Lastik Patlaması, Yaralı, Çocuklar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da lastiği patlayan bir araç kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Murat İ. idaresindeki 34 LKA 52 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kütahya'da lastiği patlayan araç tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı - 1. Resim

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat İ, eşi Tülin ve çocukları Ayşe ile Ömer Faruk İ, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Şarkıcı Selcan Asyalı kansere yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili önemli gelişmeKuraklık vurdu, hasada 1 ay kaldı! Yüzde 100 verim için çareyi böyle buldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaAdıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar varYer: Mersin! Oteldeki tartışma cinayetle bitti, şüpheli tutuklandı - 3. SayfaYer: Mersin! Oteldeki tartışma cinayetle bitti, şüpheli tutuklandıDenizli'de kan donduran olay: Yatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattı - 3. SayfaYatalak annesine 2 saat boyunca dehşeti yaşattıEsenyurt'ta taksici dehşeti! Tartıştığı genç kızı tek yumrukla bayılttı - 3. SayfaGenç kızı tek yumrukla yere serdi!Bağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılar - 3. SayfaBağcılar'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla kahvehaneyi taradılarKaraman'da kaza! Festivale giden turistler hastanelik oldu - 3. SayfaFestivale giden turistler hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...